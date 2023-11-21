Военный эксперт рассказал о боевых возможностях кассетных бомб РБК-500

Российские кассетные бомбы РБК-500 способны нанести серьезный урон противнику. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя сообщения о том, что Вооруженные силы РФ начали применять данные боеприпасы в ходе специальной военной операции.

Эксперт подчеркнул, что в отличие от Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые используют кассетные боеприпасы для ударов по мирному населению, российские войска поражают сугубо военные цели.

«Конечно, они наносят урон и по опорным пунктам, и по технике противника, по бронетехнике. Сейчас такое вооружение применяется на Запорожском направлении, насколько известно. Враг уже ощутил это на себе. Как говорится, не буди лихо, пока оно тихо. Это ответная мера, которая намного эффективнее того, что делает противник», — отметил Дандыкин.

Ранее в Telegram-каналах начала распространяться видеозапись, на которой демонстрируется применение кассетных боеприпасов по позициям украинской армии на фронте. На кадрах показано, как на поле боя мелькают молниеносные вспышки света, после чего вверх поднимаются клубы дыма. На следующих кадрах, уже с другого ракурса, видно, как над землей волнообразно мигают огни, быстро перемещаясь в другую часть поля.

По информации Telegram-канала «Воин DV», кассетные бомбы массой 500 кг были использованы российской армией на Южно-Донецком направлении в районе украинского села Старомайорское. Согласно имеющимся данным, ВС РФ применили боеприпасы РБК-500. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российские войска сорвали контратаку ВСУ на Южно-Донецком направлении.