Пилот Boeing P-8A Poseidon посадил самолет мимо полосы — в бурные воды Тихого океана

По словам представителей Корпуса морской пехоты, патрульный самолет ВМС P-8A Poseidon упал в залив Канеохе на Гавайях после попытки приземлиться на взлетно-посадочной полосе военного аэродрома. Об этом сообщает USNI News.

Самолет разведки и наблюдения P-8A заходил на посадку на взлетно-посадочной полосе авиабазы ​​морской пехоты Канеохе-Бей на острове Оаху.

«Самолет приземлился и пролетел мимо» взлетно-посадочной полосы, сообщил первый лейтенант Хейли Хармс, представитель базы морской пехоты на Гавайях.

Самолет приземлился в 13:59 по местному гавайскому времени и оказался в воде недалеко от берега. Как сообщается, главная взлетно-посадочная полоса аэродрома пролегает с северо-востока на юго-запад.

В тот момент на борту самолета находились девять человек, все они смогли выбраться на берег, не получив серьезных ранений.

«Они все еще проходят медицинское обследование», — уточнил Хармс.

По его словам, на место происшествия быстро отреагировали аварийно-спасательные службы базы, в том числе федеральные пожарные, военная полиция, авиадиспетчерская служба, пожарно-спасательные службы и службы на набережной.

Пожарная служба Гонолулу разослала первое предупреждение сразу после 14:00 о «вероятном инциденте с возгоранием самолета».

Пока неясно, как будут возвращать самолет на сушу и какие ведомства будут участвовать в расследовании инцидента.

«Этот вопрос все еще решается», — подчеркнул Хармс.

В сети появились изображения фотографа Hawaii News Now, на которых виден белый самолет, окруженный водой примерно в 50 метрах от берега. Согласно морским картам, глубина залива в этом районе колеблется от 2 до 7 метров. Песок, ил и кораллы покрывают большую часть дна бухты.

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