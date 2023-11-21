Израильские беспилотники совершили разведывательные полеты над югом Ливана

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) израильских ВВС совершают разведывательные полеты над пограничными районами Ливана, где действуют вооруженные формирования шиитской партии «Хезболла». Об этом сообщает Al Wataniya.

По данным агентства, беспилотники были замечены в небе над поселками Эн-Накура, Эд-Духейра и Альма-эш-Шааб в западном секторе юга Ливана. Уточняется, что они также барражировали над селениями Рамия, Мирвахейн и Аит-эш-Шааб.

Как передает Al Wataniya, удары по наземным целям беспилотники не наносили. Последние рейды израильских ВВС на поселки Бейт-Лиф, Кафра и Ятер были зафиксированы в районе 19:00 по местному времени (20:00 мск).

До этого бывший глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи заявил, что Израиль в ближайшие дни ожидает война на несколько фронтов.

20 ноября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что со дня атаки ХАМАС на страну проиранская группировка «Хезболла» выпустила по Израилю свыше 1 тыс. ракет.

19 ноября Армия обороны Израиля сообщала, что смогла перехватить «подозрительную воздушную цель», направленную из Ливана.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.