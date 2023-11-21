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В США заявили об отсутствии «волшебной палочки» для Украины

Шеф Пентагона Остин: у США нет оружия, которое будет волшебной палочкой для ВСУ

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин предупредил президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии у США «волшебной палочки», которая помогла бы украинской армии в конфликте с Россией. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой», — сказал министр обороны США.

Остин отметил, что успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя зависят от их способности использовать разные виды поставляемых Западом вооружений. По словам главы Пентагона, на фронте идет жесткая, изматывающая борьба, которая будет продолжаться дальше.

Остин также заявлял, что в боевых действиях на Украине значение имеет не то, какое оружие поставляется Киеву, а то, как его применяют и интегрируют в вооруженные силы.

Во время визита в Киев глава Пентагона объявил, что США предоставят Украине очередной транш военной помощи на $100 млн.

6 ноября министр обороны ФРГ Борис Писториус говорил, что не видит смысла в снабжении украинских войск дальнобойными ракетами Taurus. По его словам, передача Киеву данных снарядов не поможет изменить ситуацию на поле боя.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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