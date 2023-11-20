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Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника над Брянской областью

Минобороны РФ: над Брянской областью уничтожен украинский БПЛА самолетного типа

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Shutterstock

Российское министерство обороны сообщило в Telegram-канале, что над территорией Брянской области был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа.

«Сегодня около 21.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что дрон был уничтожен средствами противовоздушной обороны (ПВО).

20 ноября Минобороны России сообщило, что российские средства ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

19 ноября в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Московской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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