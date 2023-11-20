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Российские системы ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников

Минобороны России: средства ПВО сбили пять украинских БПЛА и три снаряда HIMARS

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Shutterstock

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили пять украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

По информации ведомства, дроны были сбиты в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской народной республики, Донецк, Пески Донецкой народной республики.

19 ноября в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Московской области.

18 ноября Минобороны РФ подтвердило уничтожение украинского беспилотника в Брянской области. До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над Унечским районом в регионе был сбит украинский БПЛА.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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