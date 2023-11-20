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В Запорожской области оценили поездку главы Пентагона на Украину

Рогов: поездка главы Пентагона на Украину является черной меткой для Зеленского

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Pablo Martinez Monsivais/AP

Визит американского министра обороны Ллойда Остина в Киев является «черной меткой» для украинского президента Владимира Зеленского. На это указал руководитель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, попытки главы Пентагона заверить международное сообщество в продолжении военной помощи украинским властям — не более, чем «игра на публику». В действительности представитель Вашингтона прибыл в Киев, чтобы убедить главу государства в необходимости провести выборы.

«Визит является «черной меткой» Зеленскому, чтобы объяснить тому, что он должен уйти, провести выборы и отдать власть [главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию] Залужному по-хорошему», — указал Рогов.

Он добавил, что соответствующая информация поступает от людей в окружении украинского лидера. Кроме того, косвенно о непростой внутриполитической ситуации на Украине свидетельствует рост напряженности в отношениях Зеленского и Залужного.

20 ноября пресс-служба Пентагона сообщила о прибытии американского министра обороны Ллойда Остина на Украину с рабочим визитом. В заявлении подчеркивалось, что руководитель военного ведомства планирует обсудить с зарубежными коллегами вопросы стратегического партнерства в сфере безопасности и новые меры военной помощи Киеву.

Ранее в США спрогнозировали возможные итоги украинского конфликта.

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