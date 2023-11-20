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Глава Пентагона прибыл на Украину для обсуждения зимней поддержки ВСУ

В Пентагоне заявили об обсуждении пакета военной помощи ВСУ для зимних боев

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл на Украину, чтобы обсудить с руководством страны новые меры военной помощи ВСУ для ведения боевых действий в зимний период. Об этом сообщила пресс-служба американского минобороны.

Как сообщается в пресс-релизе Пентагона, Остин обсудит с Киевом вопросы стратегического партнерства в сфере безопасности и обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Глава оборонного ведомства США отметил неизменную приверженность его страны предоставлению Украине помощи в области безопасности, в которой она нуждается, а также обсудит долгосрочное видение будущего ВСУ.

Переговоры, как пишет пресс-служба ведомства, будут сосредоточены на дальнейшем укреплении партнерства между Соединенными Штатами и Украиной, включая обеспечение ВСУ боевыми возможностями, необходимыми им как ближайшей зимой, так и в дальнейшей перспективе.

По данным газеты The Wall Street Journal, у Пентагона заканчиваются деньги не только для вооружения Украины, но и на восполнение собственных запасов.

Ранее в министерстве обороны США отказались уточнять, на сколько еще хватит выделенных украинским властям средств.

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