Глава евродипломатии призвал Израиль воевать по правилам

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью испанской газете Pais заявил, что Израилю необходимо учитывать «правила ведения войны», осуществляя бомбардировки сектора Газа.

По его словам, то, что сделало палестинское движение ХАМАС в отношении Израиля, является ужасным и неоправданным нападением на мирное население, однако, подчеркнул Боррель, война имеет свои правила.

«Бомбардировки должны учитывать жертвы, к которым они приводят», — добавил он.

16 ноября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приехал в Израиль. В рамках визита руководитель внешнеполитической службы Европейского союза обратился с призывом к еврейскому государству о сдержанности в противостоянии с ХАМАС в секторе Газа.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

Ранее Израиль уничтожил парламент Газы.