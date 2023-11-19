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Йеменские хуситы заявили, что будут атаковать все корабли Израиля

Хуситы в Йемене предупредили о готовности атаковать все корабли Израиля

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Abduljabbar Zeyad/Reuters

Йеменские хуситы-мятежники пригрозили, что будут идти в атаку на все гражданские корабли под флагом Израиля, которые покажутся в зоне доступности их средств поражения. Об этом предупредил лидер шиитского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа в Telegram-канале.

«Вооруженные силы Йемена объявляют, что они будут нацелены на все следующие типы кораблей», — сказано в публикации.

В списке морских суден фигурируют: корабли с израильским флагом и суда, эксплуатируемые либо принадлежащие израильским компаниям.

Сариа призвал все страны мира вывести с борта своих граждан, работающих в экипажах вышеуказанных кораблей, приостановить транспортировку на таких судах и держаться подальше от Йемена.

Незадолго до этого йеменские повстанцы-хуситы захватили в Аденском заливе израильское грузовое судно Galaxy Leader.

Перед этим движение «Ансар Аллах» нанесло ракетные удары по нескольким объектам в Израиле, в том числе в Эйлате.

Ранее в США рассказали, что хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 вблизи Йемена.

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