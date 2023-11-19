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Армия Израиля потеряла еще двух военнослужащих в Газе

Потери армии Израиля в секторе Газа достигли 58 человек

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Israeli Defence Forces/Reuters

Потери Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа достигли 58 человек. Об этом сообщает армейская пресс-служба.

По данным пресс-службы, ЦАХАЛ, сообщил о гибели еще двух солдат в боях с радикальным исламским движением ХАМАС. Израильская армия понесла потери на севере сектора Газа.

До этого телеканал Al Jazeera сообщал, что ЦАХАЛ штурмует палестинские города на Западном берегу реки Иордан.

К примеру, город Дженин, в котором находится крупный лагерь беженцев, ЦАХАЛ атакует с нескольких направлений. При этом отмечается. что одной из главных целей является лагерь беженцев.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отвергал возможность передачи контроля над сектором Газа администрации президента Палестинской национальной автономии (ПНА) Махмуда Аббаса. Нетаньяху отметил, что руководство Палестинской национальной автономии не осудило нападение ХАМАС на Израиль 7 октября.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.

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