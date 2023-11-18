На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки российских войск при содействии боевых самолетов и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Противостояние произошло в районе села Синьковка Харьковской области.

Кроме того, российские войска нанесли поражение подразделениям 43-й, 53-й механизированных и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка и Загоруйковка Харьковской области.

Потери противника составили до 30 военнослужащих и два пикапа.

14 ноября сообщалось, что российские военные отразили восемь атак штурмовых групп 32-й, 57-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

В этот же день военный эксперт, подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости что на Купянском направлении сорвали несколько попыток украинских Вооруженных сил отбить у российских сил утраченные позиции.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.