Армия Израиля заявила об уничтожении группы боевиков в лагере беженцев

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале об уничтожении укрытия террористов в лагере беженцев.

«ЦАХАЛ и ISA [Космическое агентство Израиля] ликвидировали несколько террористов в лагере Балата в городе Наблус и предотвратили теракты против мирных жителей Израиля», — сказано в сообщении.

Как указали в ЦАХАЛ, в ходе совместной ночной операции армии Израиля и ISA самолет ЦАХАЛ нанес удар по укрытию, используемому террористами. Уточняется, что в числе ликвидированных террористов оказался Мухаммад Захид, участвовавший в перестрелках в районе Наблуса и планировавший дальнейшую террористическую деятельность.

17 ноября Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар по «террористам» в Ливане, которые планировали совершить пуск противотанковых ракет по израильской территории.

До этого сообщалось, что бойцы Армии обороны Израиля нанесли удар по лицам, которые пытались запустить противотанковые ракеты по Израилю с территории Ливана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.