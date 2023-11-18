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В Брянской области сбили украинский беспилотник

Губернатор Богомаз: силы ПВО России сбили БПЛА ВСУ над Брянской областью

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Shutterstock

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале, что над Унечским районом в регионе был сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов», — сказано в сообщении Богомаза.

По данным главы региона, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

17 ноября губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и РЭБ в Заднепровском районе Смоленска и в Смоленском районе уничтожили украинские беспилотники.

16 ноября Минобороны РФ сообщало, что за сутки российские системы ПВО сбили 26 украинских беспилотников. Согласно сообщению МО РФ, беспилотники были поражены в районах населенных пунктов Кременная Луганской народной республики (ЛНР), Новоандреевка, Липовое Донецкой народной республики (ДНР), а также Мирное, Романовское и Павловка Запорожской области. Кроме того, были перехвачены два реактивных снаряда HIMARS и управляемая авиационная бомба JDAM производства США.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.

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