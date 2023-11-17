Российские военные смогли поразить пункты временной дислокации националистических формирований «Азов» (организация запрещена в России) и «Правый сектор» (организация запрещена в России). Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

«Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 24 групповых удара высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Ранее на Краснолиманском направлении выявили националистические украинские подразделения. Военный аналитик пояснил, что эти части входят в состав украинских бригад. По данным, которые привел эксперт, в регионе зафиксировали присутствие «Добровольческого украинского корпуса Правый сектор» (организация запрещена в России), батальонов «Айдар», «Азов» (организация запрещена в России), «Донбасс», «Волки да Винчи».

Марочко обратил внимание, что у этих националистических формирований на порядок выше уровень оснащения и экипировки, чем у других подразделений.

В середине августа стало известно, что отпущенные из плена националисты снова отправились на фронт. «Азовцы», находившиеся в Турции в соответствии с международным соглашением, вернулись на Украину 8 июля, одним бортом с президентом Владимиром Зеленским. В тот же день они пообещали «проявить себя в бою».

Ранее опрос показал, сколько украинцев считают себя националистами.