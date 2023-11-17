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Пленный рассказал о нежелании властей Украины обменивать раненых бойцов

Пленный солдат ВСУ рассказал, что Украина не стремится обменивать раненых бойцов

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Gleb Garanich/Reuters

Власти Украины не хотят обменивать своих раненых бойцов, оказавшихся в российском плену. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил пленный украинский военнослужащий Валерий Вавко.

«Я слышал, что уже четыре месяца нас не хотят забирать. Говорили, что, так как мы трехсотые [раненые], не хотят нами заниматься. Особенно такими, как я. Наверное, мы не нужны», — рассказал Вавко.

Сам военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение в спину, в результате которого у него парализовало нижнюю часть тела.

Он сообщил, что был призван с запада Украины из города Хмельницкий, проходил службу механиком-водителем в 95-й десантно-штурмовой бригаде. В боях под Кременной был ранен, его забрали российские военные и оказали необходимую помощь.

15 октября в Ивано-Франковске прошла акция, в которой местные жители требовали от властей вернуть украинских военных из плена. В ней участвовали около ста человек.

В конце августа подобная акция проводилась в Киеве. Тогда на площадь Независимости вышли родственники пропавших без вести и пленных украинских военных.

Ранее пленный солдат ВСУ отказался от обмена, чтобы остаться в России.

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Операция на Украине
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