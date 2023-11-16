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Фрегат «Адмирал Григорович» вернулся в Средиземном море после ремонта

ТАСС: фрегат «Адмирал Григорович» вернулся к исполнению задач в Средиземном море

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Ибрагим Ишак/РИА «Новости»

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» вернулся к исполнению задач в Средиземном море после планового ремонта на доке в Балтийском море. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Фрегат выполнил переход с Балтики в Средиземное море и в составе Средиземноморской эскадры ВМФ России приступил к решению задач по предназначению», — говорится в сообщении.

Официально эта информация не подтверждается.

«Адмирал Григорович» стал первым фрегатом проекта 11356, построенном на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» для Черноморского флота.

До этого МО анонсировало учения фрегата с гиперзвуковыми ракетами в Атлантике.

В ведомстве рассказали, что фрегат вышел на учения в сопровождении среднего морского танкера снабжения «Вязьма», на котором расположены запасы топлива, воды и провизии.

Корабль вышел на дежурство в Средиземном море 4 января 2023 года и по пересечении Атлантического океана прибудет в Североморск на базу Северного флота.

Ранее генштаб Франции опубликовал запись радиообмена с российским фрегатом «Адмирал Григорович».

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