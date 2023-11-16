Ясненское ракетное соединение перейдет на комплекс «Авангард»

Ясненское ракетное соединение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Оренбургской области перейдет на использование ракетного комплекса с гиперзвуковым блоком «Авангард». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«В Оренбургской области продолжаются работы по перевооружению Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс стационарного базирования «Авангард». <...> Сложнейшие технологические операции продолжаются несколько часов», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также отмечается, что уже подготовлена инфраструктура для несения боевого дежурства и отдыха военнослужащих, а также сооружения для занятий с дежурными сменами.

В Минобороны добавили, что перевооружение РВСН на «Авангард» повысит боевые возможности российских ядерных сил.

«Авангард» — российский ракетный комплекс (15П771), оснащенный управляемым боевым блоком (15Ю71 или Ю-71). Основа комплекса — гиперзвуковой управляемый блок, который запускают к цели при помощи межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) УР-100Н УТТХ/РС-28. По данным Минобороны, он способен развить скорость до 7,5 км/с.

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