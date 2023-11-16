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В США рассказали, в каком случае американских солдат могут отправить в Восточную Европу

Сенатор Рид: армию США могут отправить в Европу после остановки поддержки ВСУ

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Kevin Lamarque/Reuters

После прекращения военной помощи Украине со стороны США и в случае эскалации конфликта американских военнослужащих могут отправить на войну в Восточной Европе. Так считает сенатор Джек Рид, передает РИА Новости.

«Если США смогут поддержать Украину финансированием и оборудованием, то, вероятно, что молодые американские солдаты будут призваны воевать в Восточной Европе», — сказал он.

Рид считает, что последствия конфликта при остановке помощи украинской армии могут в дальнейшем ощущаться «далеко за пределами Украины». Политик уверен, что после поражения Украины в специальной военной операции Российская Федерация захочет напасть на союзников Соединенных Штатов по НАТО.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что отсутствие дальнейшей крупной помощи со стороны Соединенных Штатов окажет пагубное воздействие на обороноспособность Украины.

До этого стало известно, что президент Соединенных Штатов Джо Байден готов подписать проект финансирования работы американского правительства без пункта о помощи Украине и Израилю.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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