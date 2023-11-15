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Украинский военнопленный рассказал о вербовке заключенных в ВСУ

Военнопленный: спецслужбы вербуют заключенных в Интернациональный легион ВСУ

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Gleb Garanich/Reuters

Киев вербует заключенных для службы в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС рассказал пленный боец интернационального легиона ВСУ, грузинский наемник-снайпер Георгий Чубетидзе.

По его словам, он оказался в 2022 году в украинской тюрьме после уличной драки и ожидал суда в течение 10 месяцев в СИЗО.

«Потом ко мне обратились украинские контрразведчики. Они сказали, что если я пойду на контракт в международный легион, то они меня выпустят и не передадут в Грузию, потому что там я находился в розыске с 2019 года за попытку штурма парламента», — пояснил военнопленный.

Чубетидзе добавил, что за подписание контракта с ВСУ ему обещали зарплату, соцпакет и украинское гражданство. По его словам, контрразведка Украины ищет в тюрьмах иностранцев, у которых в стране есть семьи.

До этого Минобороны РФ сообщало, что в плен российской армии попал украинский солдат, которого повторно мобилизовали после дезертирства из армии.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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