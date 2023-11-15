Собянин сообщил, сколько москвичей подписали контракт на службу в ВС РФ за 2023 год

В Москве раньше срока выполнили задание Министерства обороны на 2023 год по набору контрактников, в армию записались свыше 22 тыс. человек. Такие цифры назвал столичный мэр Сергей Собянин в беседе с РИА Новости.

«Больше 22 тысяч ребят с начала года записались на службу в армию», — заявил градоначальник.

Он уточнил, что служба по контракту в настоящее время предполагает участие в зоне специальной военной операции (СВО) и поблагодарил записавшихся за то, что они решили пойти защищать Родину.

«Мы не прекращаем прием добровольцев. Желающих достаточно много», — отметил Собянин.

Перед этим заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что с начала 2023 года на контрактную службу в Вооруженные силы России было принято порядка 410 тысяч человек. Он отметил, что примерно 305 тысяч человек поступили на военную службу в ВС РФ по контракту, а еще около 80 тысяч в статусе добровольцев.

Ранее шестеро российских военнослужащих с автоматами покинули воинскую часть.