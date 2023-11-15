В НАТО утвердили контракт на замену самолетов AWACS

Североатлантический альянс объявил о замене своего флота из шести самолетов AWACS на новые. Об этом говорится в распространенном заявлении НАТО, передает ТАСС.

«НАТО утвердила одну из крупнейших в истории альянса военных закупок», — уточнили в сообщении.

В документе отмечается, что блок выбрал новое поколение самолетов, так как срок службы. Шесть новых самолетов Boeing E-7A должны «выйти на операционную готовность» к 2031 году.

В заявлении указали, что новые самолеты снабжены мощным радаром, который сможет засекать боевые машины противника на большом расстоянии и наводить на них истребители. Кроме НАТО, эти самолеты будут поставлены на вооружение отдельных стран альянса. В их числе: США, Великобритания и Турция.

Накануне генсек НАТО назвал сложной ситуацию в зоне украинского конфликта. По словам Йенса Столтенберга, продолжение поддержки Киева отвечает интересам западных государств.

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