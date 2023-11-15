Лавров назвал важнейшую задачу в зоне ближневосточного конфликта

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что прекращение огня является важнейшей задачей в зоне ближневосточного конфликта. Об этом сообщает RT.

«Задача самая скорейшая — это прекращение боевых действий и принятие мер по разрешению гуманитарных проблем, которые повсеместно наблюдаются», — пояснил Лавров.

До этого посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что в секторе Газа не хватает гуманитарной помощи.

По его словам, до обострения конфликта туда приезжало до 500 грузовиков в день. А сейчас ситуация стала катастрофической.

Он также обвинил США в побуждении Израиля к жестким мерам.

Происходящее сейчас вокруг Израиля и Палестины дипломат назвал последствием провальной политики США. По его мнению, в США забывали или формально декларировали решение палестинской проблем.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.