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В США заявили, что не видят прямой угрозы безопасности со стороны России

Генерал Ванхёрк: США не видят прямой угрозы безопасности со стороны РФ

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Глава Северного командования американских ВС генерал Глен Ванхёрк, возглавляющий Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) заявил, что Соединенные Штаты на данный момент не видят прямой угрозы своей безопасности со стороны России, передает ТАСС.

По его словам,  Пентагон следит «за действиями России по всему миру». По данным ведомства, Москва осуществляет значительную активность в воздухе и на море, больше, чем до февраля прошлого года.

«Я не вижу прямой угрозы нашей безопасности, хотя мы занимаемся этими вопросами и следим за этим на ежедневной основе», — сказал Ванхёрк.

Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, он добавил, что не располагает информацией о конкретных угрозах безопасности США.

9 ноября президент России Владимир Путин на встрече с заместителем председателя центрального военного совета КНР Чжан Юсю заявил, что контакты между Москвой и Пекином в военно-технической сфере вышли на новый уровень.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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