Бойцам ЧВК «Вагнер» вручили первые удостоверения ветеранов

Фонд поддержки участников специальной военной операции (СВО) «Защитники Отечества» вручил первые удостоверения ветеранов боевых действий бойцам ЧВК «Вагнер». Об этом сообщается в Telegram-канале председателя фонда Анны Цивилевой.

В публикации отмечается, что совместно с членом наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Алексеем Романовым были вручены первые удостоверения ветерана боевых действий бойцам ЧВК «Вагнер».

В фонде подчеркнули, что для них это очень почетно, многих из ветеранов наградили медалями и наградами.

До этого пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о назначении сына Евгения Пригожина Павла новым главой ЧВК «Вагнер».

Слухи о том, что сын основателя ЧВК «Вагнер» возглавил бойцов, появились в конце октября. Сообщалось также, что вагнеровцы во главе с Павлом Пригожиным вошли в состав Росгвардии и стали ее подразделением.

Позднее эти слухи прокомментировали в Госдуме. Сначала депутат Александр Хинштейн, а затем и глава комитета по обороне Андрей Картаполов заявили, что Росгвардия не поглощала «Вагнер», а все бойцы пришли в ведомство добровольно и заключили контракты в индивидуальном порядке.

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