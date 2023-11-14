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На Украине опровергли заявление об обучении своих пилотов на F-16

В ВВС Украины опровергли заявление об обучении украинских пилотов на F-16

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Piroschka van de Wouw/Reuters

Советник командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат опроверг свое заявление о том, что обучение украинских летчиков пилотированию на американских самолетах-истребителях F-16 в Румынии уже началось.

Игнат 10 ноября сообщал, что некоторые пилоты ВВС Украины, которые обучаются управлению самолетами F-16, уже проходят обучение в воздухе с инструкторами.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

По словам военного представителя, Нидерланды передали Румынии пять истребителей F-35, первую партию в будущий центр, который пока еще строится.

«Пока что никакой речи об обучении украинских пилотов там не идет. Это не будет прямо сейчас, как пишут СМИ», — сказал Игнат, чьи слова приводит украинское издание «Страна.ua».

Он уточнил, что в будущем центре пока только залили фундамент. При этом там есть взлетно-посадочная полоса, откуда на самом деле можно совершать полеты, однако летная база, предназначенная для обучения украинских пилотов, на стадии строительства.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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