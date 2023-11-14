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В Орловской области сбит украинский беспилотник

Губернатор Клычков: силы ПВО сбили украинский беспилотник в Орловской области

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Shutterstock

Украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа сбит утром 14 ноября в Орловской области силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на северо-западе Орловской области. Повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших нет, заверил чиновник.

Он добавил, что для обеспечения безопасности населения проводятся необходимые мероприятия.

10 ноября Клычков сообщал, что сбитый в Ливенском районе Орловской области дрон повредил местную линию электропередачи (ЛЭП).

В тот же день Министерство обороны России сообщило о срабатывании средств противовоздушной обороны (ПВО) на территории Орловской области. По данным ведомства, в небе над регионом был ликвидирован БПЛА самолетного типа.

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.

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