Из СБУ отстранен сотрудник, подравшийся с военнослужащими ВСУ из-за песни Михаила Круга

Сотрудник СБУ был отстранен после драки с военнослужащими ВСУ из-за прослушивания песни Михаила Круга. Об этом сообщает украинское издание «Общественное», ссылаясь на представителя пресс-службы ведомства.

Инцидент произошел 7 ноября в ресторане Винницы, где произошла драка между сотрудниками СБУ и военнослужащими ВСУ. Три человека в итоге были госпитализированы.

Причиной стало прослушивание силовиками песни Круга «Владимирский централ», что вызвало недовольство у военных. Нацполиция Украины возбудила уголовное дело по статье «хулиганство».

До этого в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете песен на русском языке.

В пояснительной записке целью законопроекта названо «обеспечение действенных мер» на ТЦ, магазины и предприятия в сфере услуг, не следующие «установленным ограничениям в сфере поддержки» музыки украинских исполнителей и ограничениям публичного использования российской музыки.

Песни на русском языке исполняли такие украинские группы, как «Нервы», Fleur, «Лелу45», «Потап и Настя», 5`NIZZA и другие.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.