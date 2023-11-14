Россия и Индия обсуждают совместное производство авиационного вооружения

Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что компания совместно с предприятиями Индии обсуждает создание производства авиационных средств поражения для индийских ВВС. Об этом в ходе авиасалона Dubai Airshow 2023 он рассказал РИА Новости.

По словам Михеева, с индийскими частными и государственными предприятиями прорабатывается организация совместного производства авиационных средств поражения и их интеграция с существующим в Индии авиационным парком.

Гендиректор «Рособоронэкспорта» подчеркнул, что российскую сторону не пугают жесткие требования индийских коллег по импорту продукции, а также требования, которые Индия предъявляет своим партнерам по военно-техническому сотрудничеству в рамках программы Make In India, предусматривающей максимальную локализацию производства вооружений на индийских предприятий и трансферт технологий.

Михеев отметил, что «Рособоронэкспорт» работал по условиям, схожим с требованиями программы Make In India, задолго до ее принятия. Он напомнил, российская сторона совместно с индийскими предприятиями обеспечила оборонное ведомство Индии самолетами Су-30МКИ, танками и другой бронетехникой, снарядами.

Гендиректор «Рособоронэкспорта» подчеркнул, что сейчас в Индии работает завод, производящий автоматы Калашникова АК-203, который на определенном этапе выйдет на полную локализацию.

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