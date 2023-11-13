ВСУ обстреляли поселок Новенькое в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Новенькое в Суземском районе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших в результате обстрела нет.

«В результате атаки украинских террористов частично повреждено жилое домовладение. На месте работают экстренные и оперативные службы», — подчеркнул Богомаз.

До этого Богомаз сообщал, что была пресечена попытка украинских военных осуществить атаку с помощью беспилотников по Брянской области.

По его словам, четыре дрона самолетного типа были ликвидированы над Стародубским муниципальным округом силами ПВО.

10 ноября Богомаз сообщил в Telegram-канале о пресечении попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку на регион с помощью беспилотника.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.