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ВСУ обстреляли поселок Новенькое в Брянской области

Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли поселок Новенькое в Брянской области

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Новенькое в Суземском районе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших в результате обстрела нет.

«В результате атаки украинских террористов частично повреждено жилое домовладение. На месте работают экстренные и оперативные службы», — подчеркнул Богомаз.

До этого Богомаз сообщал, что была пресечена попытка украинских военных осуществить атаку с помощью беспилотников по Брянской области.

По его словам, четыре дрона самолетного типа были ликвидированы над Стародубским муниципальным округом силами ПВО.

10 ноября Богомаз сообщил в Telegram-канале о пресечении попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку на регион с помощью беспилотника.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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