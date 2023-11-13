Вооруженные силы Украины потеряли до 150 бойцов на Краснолиманском направлении. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

«Потери противника составили до 150 военнослужащих», — указывается в отчете.

Согласно информации оборонного ведомства, совместными усилиями подразделений группировки войск «Центр», армейской авиации и артиллерии были успешно отражены четыре атаки штурмовых групп украинской армии неподалеку от населенных пунктов Червоная Диброва и Кременная Луганской народной республики (ЛНР).

В сводке отмечается, что ВСУ также лишились одного автомобиля.

Накануне источник в силовых структурах сообщил, что украинская армия обстреливает Кременную в ЛНР с помощью кассетных боеприпасов.

Перед этим российские военные ликвидировали в Одесской области радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 Вооруженных сил Украины.

Ранее ВС России поразили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ.