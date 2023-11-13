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Спецназовцы рассказали о редком трофее из Мариуполя

Mash: в Мариуполе нашли редкий 9-мм экземпляр ПП «Fort-224» украинской сборки

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Российский спецназ захватил редкий 9-мм экземпляр пистолета-пулемета израильской модели «Fort-224» украинской сборки в Мариуполе. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что этот пистолет-пулемет в 2010-е годы производили в Виннице, на том же заводе, где собирали штурмовую винтовку Tar-21 (она же – «Форт-221»). Сообщается, что после начала гражданского конфликта в Донбассе ВСУ заказали 500 винтовок производства этого завода, из которых около 400 составляли Tar-21, а остальные приходились на «Fort-224». Из этих ста винтовок большая часть была предназначена для использования с патронами калибра 5,56 мм, в то время как девятимиллиметровые винтовки были закуплены лишь в количестве несколько штук.

Предполагается, что пистолет-пулемет принадлежал бойцу батальона «Азов» (организация запрещена в России), которого закидали гранатами, повредившими рукоятку орудия. Рукоять ПП была заменена рукоятью американской винтовки M-16. Отмечается, что редкой «Fort-224» теперь пользуются бойцы патрульной службы в Мариуполе.

До этого ВС РФ получили гранатометы ГМ-94 и пистолеты-пулеметы ПП-2000.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».

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