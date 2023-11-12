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Армия Израиля заявила, что уничтожила более 60 членов «Хезболлы»

Представитель ЦАХАЛ Конрикус: армия ликвидировала более 60 членов «Хезболлы»

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Aziz Taher/Reuters

Представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила более 60 членов ливанского движения «Хезболла». Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что армия тщательно изучает действия движения. По его словам, некоторые из боевиков ликвидированы во время нападений на армию, а другие — до атак.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предостерег ливанское движение «Хезболла» от полномасштабного вступления в конфликт, заявив о готовности израильских военных к эскалации на северном фронте.

По его словам, израильская сторона готова на северном фронте и открывает там огонь с земли и воздуха. Он подчеркнул, что предупредил ливанское движение о том, что им не следует делать ошибку, не следует вступать в войну.

По мнению Нетаньяху, это нанесет ущерб судьбе граждан Ливана.

Ранее Армия обороны Израиля поразила ячейку и пусковую площадку «Хезболлы».

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