Израиль объявил об уничтожении десятков главарей ХАМАС

Израильские спецслужбы заявили, что уничтожили 20 высокопоставленных членов ХАМАС, которые занимали ключевые посты в руководстве группировкой. Об этом сообщает портал Yedioth Ahronoth.

В сообщении утверждается, что боевики радикальной организации были обнаружены на территории Западного берега реки Иордан — их уничтожением занимались воздушные силы израильской армии.

В операции также принимали участие Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК).

До этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командующего батальоном «Сабра Тель аль-Хава» Мустафы Далула.

Отмечается, что командир ХАМАС был поражен ударом авиации. Координаты летчикам предоставила общая служба безопасности Израиля ШАБАК. По данным ЦАХАЛ, с начала войны ХАМАС и Израиля Далул принимал центральное участие в управлении боевыми действиями против войск ЦАХАЛ в секторе Газа.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.