ВВС Иордании совершили гуманитарный рейде в сектора Газа

Иорданские ВВС второй сбросили в сектор Газа груз гуманитарной помощи на парашютах — он предназначен иорданской больнице на территории палестинского анклава. Об этом сообщает газета Times of Israel.

«ВВС Иордании снова сбросили на парашютах гуманитарную помощь, чтобы помочь полевому госпиталю... в Газе», — сообщает издание.

Впервые о сбросе груза гуманитарной помощи при помощи военной авиации в понедельник, 6 ноября, сообщил король Иордании Абдалла II. Помощь была доставлена в иорданский полевой госпиталь в секторе Газа.

До этого король Иордании Абдалла II призвал мировое сообщество осудить действия Израиля на территории сектора Газа в отношении палестинцев как военное преступление.

Он также призвал к созданию международной коалиции, которая сможет добиться прекращения огня в анклаве.

Ранее в Иордании заявили, что агрессия в Газе приведет к большей эскалации конфликта.