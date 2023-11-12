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Погранслужба Газы назвала сроки возобновления работы КПП «Рафах» для иностранцев

КПП «Рафах» возобновит работу для желающих покинуть Газу иностранцев 12 ноября

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» возобновит свою работу для желающих покинуть сектор Газа иностранных граждан 12 ноября. Такие сроки назвала пограничная служба палестинского анклава на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Работа КПП «Рафах» возобновится завтра, в воскресенье, 12 ноября», — указывается в публикации.

Согласно информации погранслужбы, КПП будет работать для граждан зарубежных стран, внесенных в составленные ранее списки.

85 граждан России 10 ноября должны были покинуть сектор Газа. По крайней мере, столько россиян значится в списках иностранцев, которым позволено перейти через КПП «Рафах». Как минимум одна россиянка находилась в момент публикации материала на погранпереходе, до нее дозвонился ТАСС. По последним данным, в палестинском анклаве находится около 500 граждан РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позднее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов объявил, что эвакуация граждан РФ из сектора Газа через КПП «Рафах» может растянуться на три дня.

Ранее в ООН прокомментировали гуманитарную помощь для Газы.

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