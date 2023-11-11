Стало известно об ожесточенных боях в окрестностях больницы «Аш-Шифа» в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) достигла окрестностей больницы «Аш-Шифа» в городе Газа, передает иранское новостное агентство ISNA.

По информации агентства, ожесточенные бои идут в непосредственной близости от медучреждения.

Представитель палестинского минздрава сообщил ISNA, персонал «Аш-Шифы» не может покинуть здание больницы из-за боевых действий даже для того, чтобы захоронить погибших.

«Мы создадим братскую могилу в комплексе «Аш-Шифа», чтобы похоронить погибших, выйти на улицу возможности нет», — сказал он.

По данным телеканала Al-Mayadeen, из-за боестолкновений в медицинском комплексе было полностью отключено электричество. Подачу электроэнергии получилось восстановить только в отделении неотложной помощи больницы.

До этого сообщалось, что военные силы Израиля атаковали свыше 15 тысяч объектов в секторе Газа с начала эскалации конфликта с Палестиной.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.