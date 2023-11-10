В МО РФ сообщили об 11 групповых ударах по позициям ВСУ за неделю

Минобороны России сообщило, что за неделю ВС страны нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам Украины.

Целью ударов были названы военная аэродромная инфраструктура, арсеналы, места хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники, а также базы горюче-смазочных материалов ВСУ, а также пункты размещения подразделений ВСУ. Подчеркивается, что все намеченные цели были поражены.

3 ноября Минобороны сообщило, что ВС РФ за неделю нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по позициям ВСУ.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.