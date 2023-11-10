Минобороны России сообщило, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении за неделю составили до 505 военных.

Как указали в оборонном ведомстве, за неделю российские военные также уничтожили 18 орудий ВСУ.

До этого МО РФ сообщало, что на Херсонском направлении войска нанесли огневое поражение украинской живой силе на островах Мелкий и Алешкинский. По данным ведомства, потери Вооруженных сил Украины составили до 75 военных.

9 ноября представитель оперативных служб региона сообщал, что Вооруженные силы РФ за сутки ликвидировали скопления живой силы украинских войск вблизи села Крынки и острова Алешкинский, расположенных на территории Херсонской области. По данным агентства ТАСС, в соответствующих операциях приняли участие подразделения группировки войск «Днепр». При этом в ходе сражений Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 48 бойцов.

8 ноября российское Минобороны сообщило об успешном отражении трех атак ВСУ на Запорожском направлении. По информации ведомства, бои произошли в районе населенных пунктов Работино и Новопрокоповка.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.