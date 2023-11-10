В ВСУ сообщили о начале обучения украинских пилотов в воздухе

Некоторые пилоты Вооруженных сил Украины, которые обучаются управлению американскими истребителями F-16, уже проходят обучение в воздухе с инструкторами. Об этом сообщил официальный представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат, передает ТАСС.

«Пилоты уже учатся на F-16 непосредственно в небе, не все, конечно», — сказал он.

Игнат уточнил, что какая-то часть пилотов проходит подготовку в воздухе с инструкторами на боевых самолетах.

По словам представителя ВВС Украины, процесс подготовки летчиков идет в соответствии с планом. При этом Игнат отметил, что партнеры из НАТО желают не афишировать и не детализировать процесс обучения.

Ранее Юрий Игнат сообщал, что в Румынии занимаются подготовкой учебного центра для обучения летчиков Вооруженных сил Украины на истребителях F-16, такие базы могут появиться и на территории Украины.

До этого в Пентагоне заявляли, что обучение летчиков ВСУ управлению F-16 займет пять-девять месяцев.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.