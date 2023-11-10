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Израильская армия уничтожила нескольких командиров ХАМАС

ЦАХАЛ уничтожила нескольких командиров ХАМАС, организовавших нападение 7 октября

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Ammar Awad/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) при содействии Управление военной разведки страны уничтожила нескольких командиров радикального палестинского движения ХАМАС, организовавших нападение на израильские территории 7 октября. Об этом пресс-служба ЦАХАЛ сообщила в Telegram.

Отмечается, что среди уничтоженных боевиков оказались Ахмед Муса — командир роты, и Омар Аль-Хинди — командир взвода. Оба прятались Джебалии — в городе на севере сектора Газа. Также израильские военные ликвидировали руководителя снайперского отряда Северной бригады ХАМАС Мохаммеда Калута.

Кроме того, в ночь на 10 ноября войска ЦАХАЛ нанесли удары по 19 террористам ХАМАС, которые планировали атаковать израильские войска.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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