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Политолог: перестрелка между военными Сирии и США обострит ситуацию на БВ

Востоковед Семенов: бои между США и Сирией приведут к большей эскалации на БВ

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Hussein Malla/AP

Ситуация на Ближнем Востоке будет накаляться, поскольку местные государства считают неприемлемым пребывание американских военных в регионе. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил востоковед Кирилл Семенов, комментируя недавнюю перестрелку между военнослужащими армии Сирии с солдатами США.

«Столкновение США и Сирии стало результатом общего обострения ситуации на Ближнем Востоке в связи с конфликтом в Газе. В регионе располагается много американских баз. И в последнее время увеличивается количество случаев нападения на военных. Допускаю, что это может быть связано с поддержкой Вашингтоном Израиля», — сказал Семенов.

Эксперт добавил, что предугадать исход конфронтации практически невозможно. При этом он выразил уверенность в том, что Ближний Восток ожидают кардинальные преобразования.

Боестолкновения между сирийскими и американскими военными начались в районе Евфрата после атаки США на восточные кварталы города Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска). По данным телеканала Al Mayadeen, стороны применяют крупнокалиберные пулеметы, минометные установки и артиллерийские орудия.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что американские военные нанесли удар по объекту в Сирии, который, по их утверждению, использовался Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним группировками.

Ранее США заявили Ирану, что не хотят эскалации конфликта.

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