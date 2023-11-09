ВСУ атаковали дронами подстанцию в Энергодаре

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали дронами подстанцию «Луч» в Энергодаре. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава запорожского движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, удар случился в 8:00 мск. Украинские бойцы применили несколько беспилотников. Однако атака оказалась безуспешной и подача электроэнергии не нарушена.

Российские военные тем временем начали использовать беспилотники-камикадзе (FPV-дроны) вместе с артиллерией во время атак на позиции ВСУ под Клещеевкой.

По словам бойца спецназа «Сибирь» Южной группировки войск, ВС РФ атакуют огневую позицию противника несколькими видами оружия в зависимости от того, по какой цели нужно наносить удар.

До этого командир отряда «Барс-10» с позывным «Сатурн» сообщил, что бойцы смогли уничтожить два опорных пункта Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. По его словам, из укрепрайонов ВСУ пошло движение личного состава, по которому российские военные нанесли удар минометным огнем, а после — из «Градов».

Ранее российский дрон «Ланцет» на Южно-Донецком направлении уничтожил польскую САУ Krab.