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Американские и сирийские военные вступили в перестрелку в Сирии

Al Mayadeen: перестрелка между военными Сирии и США происходит на берегу Евфрата

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Reuters

Сирийские военные вступили в перестрелку с американскими военнослужащими к востоку от провинциального центра Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска). Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник.

«Столкновения происходят между американскими войсками и СДС (Сирийские демократические силы. — «Газета.Ru») в районах, которые они оккупируют к востоку от Евфрата, а также между сирийской армией и ее союзниками на оси сопротивления с их позиций к западу от Евфрата», — говорится в сообщении.

Боестолкновения начались в районе Евфрата после атаки США на восточные кварталы города Дейр-эз-Зор. По данным телеканала, стороны применяют крупнокалиберные пулеметы, минометные установки и артиллерийские орудия.

Al Mayadeen также сообщает, что американская полевая база Аль-Омар, расположенная к востоку от Дейр-эз-Зора, подверглась бомбардировке шестью ракетами в ответ на удары по восточным кварталам города.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что американские военные нанесли удар по объекту в Сирии, который, по их утверждению, использовался Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним группировками.

Ранее сообщалось, что израильские самолеты нанесли удары по позициям сирийских войск.

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