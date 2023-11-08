Алиев посетил военный парад в Карабахе

Мероприятия в честь третьей годовщины окончания азербайджано-армянского конфликта прошли в столице Нагорного Карабаха – городе Ханкенди (ранее — Степанакерт). Мероприятия транслировал азербайджанский государственный телеканал АзТВ.

В ходе парада состоялся смотр войск, в котором принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

На центральной площади города была выставлена трофейная техника, захваченная в ходе боев в Нагорном Карабахе.

8 ноября Азербайджан отмечает победу в противостоянии с Арменией 2020 года.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

5 октября этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании территории Карабаха за Азербайджаном.