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В Севастополе система ПВО сбила над акваторией пять БПЛА

Губернатор Развожаев заявил, что в Севастополе система ПВО сбила пять БПЛА

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале, что над акваторией города работает российская система ПВО.

По его данным, уже сбито пять БПЛА.

Развожаев добавил, что все службы на текущий момент работают в штатном режиме.

4 ноября система ПВО сбила ракеты над судостроительным заводом в Керчи. Обломки упали на сухие доки. Силы ПВО сбили ракеты недалеко от одного из крупнейших судостроительных предприятий в Восточной Европе — завода им. Бутомы в Керчи. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Ранее воздушную тревогу объявили в Севастополе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В конце октября в Черном море обнаружили два военных катера ВМС Украины без экипажей. Также в Минобороны РФ добавили, что на внешнем рейде бухты Севастополя проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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