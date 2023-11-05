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В Днепре прозвучали взрывы

В украинском городе Днепр прогремели взрывы

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«Микола Лукашук – голова ДОР»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Микола Лукашук – голова ДОР»

В украинском городе Днепр слышны звуки взрывов. Об этом сообщает украинская газета «Klymenko Time» в своем Telegram-канале.

«В Днепре взрывы», — говорится в публикации.

Иных подробностей не приводится. Официальных комментариев со стороны местной администрации пока не поступало.

Незадолго до этого взрывы прозвучали в Харьковской области Украины. Также сообщалось, что в Одессе был зафиксирован взрыв, после чего в регионе была объявлена воздушная тревога.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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