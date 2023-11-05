ВС РФ уничтожили до 45 военных ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные отразили три атаки Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении в районах населенных пунктов Работино и Вербовое. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

Отмечается, что ВС РФ уничтожили до 45 военнослужащих, два танка и семь бронированных машин.

5 ноября российские военные показали видео с моментом удара «Искандером» по скоплению личного состава украинских военнослужащих во время награждения в прифронтовом селе на Запорожском направлении. Согласно предварительным данным, потери со стороны Вооруженных сил Украины составляют порядка 20 человек, в их числе офицеры.

В Министерстве обороны России подчеркивали, что удары наносятся российскими военными исключительно по военным объектам ВСУ и связанной с ними инфраструктуре.

До этого в Минобороны РФ заявили, что Киев совершил провокацию с целью создать техногенную катастрофу на Запорожской АЭС. В районе Энергодара средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили девять украинских беспилотников.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.