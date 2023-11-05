Крейсер «Император Александр III» выполнил испытательный пуск баллистической ракеты

Новый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» провел испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Минобороны России.

Как заявили в ведомстве, в рамках завершающего этапа программы государственных испытаний эта подлодка успешно выполнила пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава» из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка.

«Ракетная стрельба прошла в штатном режиме из подводного положения», — сказали в министерстве.

По информации Минобороны, головные части «Булавы» в назначенное время прибыли в заданный район.

«Стрельба баллистической ракетой является завершающим элементом государственных испытаний, после которого будет принято решение о приеме крейсера в состав Военно-морского флота», — добавили в ведомстве.

До этого министр иностранных дел России Сергей Шойгу заявил, что 12 кораблей, включая подводный крейсер «Император Александр III», поступят в Военно-морской флот РФ до конца года.

29 декабря 2022 года был спущен на воду ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III». Участие в церемонии принял президент РФ Владимир Путин. Также в боевой состав ВМФ передан корабль аналогичного проекта «Генералиссимус Суворов».

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.