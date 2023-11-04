В Днепре повредили объект инфраструктуры

На Украине в городе Днепр поврежден объект инфраструктуры. Об этом заявил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«Враг попал по инфраструктурному объекту», — сказано в сообщении.

Других подробностей он не приводит. Сейчас в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Накануне глава администрации Львовской области Максим Козицкий заявлял, что на объекте критической инфраструктуры в регионе произошел пожар.

В ночь на 3 ноября украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрывах на территории Одесской области. В тот момент никакие подробности о произошедшем не уточнялись.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.